Sport in provincia | 350 pattinatori e 120 nuotatori sfidano il record

Nella provincia, circa 350 pattinatori e 120 nuotatori hanno partecipato a eventi che hanno portato alla sfida di record personali e di squadra. Durante le competizioni tenutesi a Vignola, alcuni club hanno tentato di migliorare i propri risultati nelle discipline di pattinaggio e nuoto. Le gare hanno coinvolto giovani atleti in cerca di qualificazioni e nuovi traguardi, con numerosi partecipanti che si sono confrontati in questa giornata di sport.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come faranno i giovani pattinatori a raggiungere le fasi nazionali? Quali club hanno sfidato i propri record nelle vasche di Vignola? Perché il calendario sportivo provinciale è così denso in questo mese? Cosa accadrà domenica a Campogalliano con l'Isola Final Party di volley??? In Breve 10 maggio 120 bambini hanno disputato i Campionati Provinciali Uisp Esordienti a Vignola 17 maggio si terranno l'Isola Final Party di volley a Campogalliano e il Role Play a Saliceta F .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sport in provincia: 350 pattinatori e 120 nuotatori sfidano il record ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I weekend targati Uisp. Che sfida tra 350 pattinatori . Ora tocca ai 120 del nuotoSono weekend intensi quelli di maggio targati Uisp Modena, con un’attività che via via si intensifica arrivando verso la linea del traguardo... Calabria ai Campionati 2026: tre nuotatori sfidano l’ItaliaLa piscina comunale Salvatore Giudice di Lamezia Terme si prepara a diventare il punto di partenza per un traguardo nazionale.