Stasera su Rai 3 va in onda la puntata finale di Splendida Cornice, un appuntamento che raccoglie diversi artisti e personaggi pubblici. La serata include performance musicali, momenti di comicità e l'intervento di ospiti come un astronauta, un cantante, un musicista e un attore. La conduttrice, alla fine della stagione, presenta questa serata evento con un mix di intrattenimento e incontri tra artisti e pubblico. La trasmissione si conclude con questa puntata ricca di presenze e spettacoli.

Geppi Cucciari chiude la stagione di Splendida Cornice con una serata evento tra musica live, comicità e grandi ospiti: da Luca Parmitano a Greg, passando per Brunori Sas e Paolo Kessisoglu. Stasera giovedì 14 maggio in prima serata su Rai 3 torna Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, per quello che sarà l'ultimo appuntamento di stagione. Un finale che promette ritmo, ironia e una scaletta ricca di ospiti tra scienza, musica, teatro e attualità. Ospiti e spettacolo: da Luca Parmitano a Greg, tra comicità e racconto Tra i protagonisti della serata spicca l'astronauta Luca Parmitano, pronto a portare in studio il suo punto di vista unico tra spazio e umanità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Splendida Cornice stasera su Rai 3: tutti gli ospiti della puntata finale

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Buono? Cattivo? Con i suoi personaggi è stato praticamente chiunque. Stasera è stato per noi #WillemDafoe ? #SplendidaCornice x.com

A Splendida Cornice stasera su Rai 3 l’astronauta Luca ParmitanoUltimo appuntamento di stagione con Geppi Cucciari in prima serata su Rai 3. A Splendida Cornice l'astronauta Luca Parmitano. corrierenazionale.it

Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 14 maggioSatira, cultura e intrattenimento a Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 14 maggio, alle 21.20 su Rai 3. comingsoon.it