. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 maggio 2026. Anticipazioni e ospiti. Tra gli ospiti d’eccezione: l’astronauta Luca Parmitano, Claudio Gregori, in arte Greg, volto amatissimo della comicità italiana che porterà in scena una sua versione di “Svalutation”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 14 maggio 2026

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