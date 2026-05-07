Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 maggio 2026. Tra gli ospiti della puntata, l’attore internazionale Willem Dafoe, che presenterà il documentario di Rai Cultura “Willem Dafoe. Autobiografia dell’avanguardia” disponibile su RaiPlay, e Jasmine Trinca, al cinema nel nuovo film di Francesca Archibugi “Illusione”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 7 maggio 2026

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