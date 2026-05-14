Dopo la retrocessione subita l’8 maggio, lo Spezia si prepara a un profondo cambiamento nella rosa dei giocatori. Attualmente, sono ventisette i contratti in essere, creando un onere notevole per il club. La necessità di rinnovare l’organico si accompagna alla volontà di ripartire da zero, in vista di una rifondazione che coinvolgerà quasi tutti i componenti della squadra.

Sono ben ventisette i giocatori sono contratto dello Spezia, un carico pesantissimo per il club che dopo l’umiliante retrocessione dell’8 maggio dovrà, procedere a un rinnovamento quasi totale dell’organico. Il fallimento sportivo non lascia spazio a alternative: solo con una ricostruzione quasi totale della rosa si potrà ripartire con un minimo di entusiasmo propedeutico al successo. Le cicatrici per il mortificante passo indietro in Serie C continuano a sanguinare, sarebbe difficilmente comprensibile riproporre nella prossima stagione giocatori che hanno esaurito il loro percorso in maglia bianca. È così da sempre: dopo risultati negativi la logica impone l’immissione di energie nuove per evitare i pericoli di strascichi di delusioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spezia Ora serve un radicale rinnovamento. Retrocessione fa rima con ‘rifondazione’

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