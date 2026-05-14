Spazio Meloni | Settore strategico decisivo per il presente e il futuro dell’Italia video

Durante la 29ª seduta del Comitato interministeriale dedicato alle politiche spaziali e alla ricerca aerospaziale, era presente anche il presidente del Consiglio. La discussione si è concentrata sull'importanza del settore spaziale, definendolo strategico e decisivo per il presente e il futuro del Paese. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi ministeri coinvolti nelle politiche spaziali e nelle attività di ricerca correlate. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle decisioni prese è stato comunicato pubblicamente.

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C’era anche Giorgia Meloni, alla 29ma seduta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale. La presidente del Consiglio ha presieduto la riunione «per fare il punto sulla strategia che il Governo sta portando avanti fin dal suo insediamento per valorizzare un ambito strategico per il nostro presente e il nostro futuro: lo Spazio. Oggi ho voluto essere qui per confermare con voi che l’attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale e che l’Italia ha le carte in regola per continuare a ricoprire un ruolo di primo piano in questo segmento strategico». La premier ha parlato di un incontro che «aggiunge un tassello in più alla strategia dell’Esecutivo attraverso l’approvazione del Documento strategico di politica spaziale nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spazio, Meloni: «Settore strategico, decisivo per il presente e il futuro dell’Italia» (video) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Turismo, l’interim va alla Meloni. “Settore strategico per l’Italia, grazie alla Santanchè per quanto fatto”Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stasera ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,... Il flop dell'Italia non cambia il presente di Bonucci: resta azzurro, ma il futuro...Partite, relazioni sui giocatori e studio, in attesa di conseguire l’abilitazione per allenare in Serie A. Temi più discussi: Nato, Meloni: oggi incertezza è normalità, fianco Sud strategico; Nato: Meloni, rafforzare partenariati a Sud per garantire nostra difesa -2-; Nato: Meloni, rafforzare partenariati a Sud per garantire nostra difesa; Venezia al centro della corsa globale allo spazio. La scomparsa di Evaristo Beccalossi tiene banco sulle prime pagine, dove però c'è spazio anche per una possibile fine del conflitto in Iran, i redditi bresciani e il piano strategico per la cultura a Brescia: alle 09:30 la #RassegnaStampa Streaming: voceca x.com Spazio: Meloni, e' priorita' nazionale, Italia ha carte in regola per ruolo primario(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - 'Oggi ho voluto essere qui per confermare con voi che l'attenzione al dominio spaziale e' una priorita' ... ilsole24ore.com ***Spazio: Meloni, oggi approviamo Documento strategico di politica nazionale(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - La seduta di oggi del Comint aggiunge un tassello in piu' alla strategia del Governo attraverso ... ilsole24ore.com