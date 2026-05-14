Spareggio salvezza per il Tc Venezia Sabato l' Open a Dolo

Da veneziatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra il Tc Venezia e la Canottieri Padova, iniziato domenica scorsa, si è interrotto a causa del maltempo con il punteggio di 2-2. La partita riprenderà giovedì 14 maggio alle 16 presso la Canottieri Padova. Sabato prossimo si svolgerà un torneo open a Dolo. La sfida tra le due squadre vale una possibile salvezza per il Tc Venezia. La cronaca della partita riprenderà nel pomeriggio, con gli atleti pronti a concludere gli incontri sospesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel tennis alle 16 di giovedì 14 maggio continua lo spareggio salvezza del Tc Venezia alla Canottieri Padova, stoppato dal maltempo di domenica sul 2-2. Saranno i doppi a decidere se il Tc Venezia riuscirà a conservare la serie C 2027.Al Tc Dolo fermento per l’Open da 10.000 euro, che non. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Verona-Fiorentina è uno spareggio salvezza: il pronosticoI gialloblù si giocano le ultime chance di rimanere in Serie A, per la squadra di Vanoli invece la permanenza è più vicina Il concetto di salvezza...

Sabato 28 marzo torna open rhythm con il primo evento open air della stagioneUna giornata di musica a cielo aperto tra market, esposizioni e attività sportive, dalle 16.

Temi più discussi: È sfida Lecce-Cremonese per la salvezza: calendari a confronto e scenari; Playoff per Monferrato e Crescentinese, spareggio salvezza per l'Ozzano; Spareggio salvezza per i galletti: reti bianche dopo 45’; Bari e Südtirol, una storia infinita: dai playoff del 2023 alla corsa per la salvezza.

spareggio salvezza per ilVolata salvezza in Serie A: il regolamento e gli scenari per evitare la retrocessione. Il punto sul CagliariMancano due giornate alla fine della stagione 2025/26 di Serie A, il Cagliari si avvicina alla salvezza: il punto della situazione Il campionato entra nella sua fase cruciale. Con soli due turni ... cagliarinews24.com

spareggio salvezza per ilLotta salvezza Serie A. Cremonese e Lecce: il rischio spareggio infiamma il finale del campionatoGrigiorossi e salentini possono chiudere a pari punti e giocarsi la permanenza con confronto diretto supplementare doppio ... calciocasteddu.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web