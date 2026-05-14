Spareggio salvezza per il Tc Venezia Sabato l' Open a Dolo

Il match tra il Tc Venezia e la Canottieri Padova, iniziato domenica scorsa, si è interrotto a causa del maltempo con il punteggio di 2-2. La partita riprenderà giovedì 14 maggio alle 16 presso la Canottieri Padova. Sabato prossimo si svolgerà un torneo open a Dolo. La sfida tra le due squadre vale una possibile salvezza per il Tc Venezia. La cronaca della partita riprenderà nel pomeriggio, con gli atleti pronti a concludere gli incontri sospesi.

Nel tennis alle 16 di giovedì 14 maggio continua lo spareggio salvezza del Tc Venezia alla Canottieri Padova, stoppato dal maltempo di domenica sul 2-2. Saranno i doppi a decidere se il Tc Venezia riuscirà a conservare la serie C 2027.Al Tc Dolo fermento per l’Open da 10.000 euro, che non. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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