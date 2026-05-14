Sparatoria a ora di cena | colpito un 18enne

Durante la sera di oggi si è verificata una sparatoria a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 18 anni è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco ai piedi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio. Nessuna altra persona è stata coinvolta o ferita nell'accaduto. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza.

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Sparatoria in provincia di Napoli: 18enne ferito a colpi d'arma da fuoco ai piedi. È accaduto in serata a Giugliano in Campania. Poco fa, gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove è ricoverato in codice giallo un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuovo attentato: Trump di nuovo evacuato! Sparatoria alla Casa Bianca! Sullo stesso argomento Sparatoria in Italia, colpito 16enne: il dramma in stradaEra notte fonda quando il silenzio di un momento di svago è stato squarciato dal rumore secco e metallico delle detonazioni. Sparatoria in strada a Como, colpito un 20enne: indagano i carabinieriUn ragazzo di 20 anni sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco sparati, forse, da due persone che poi si sono date alla fuga. La sua unica colpa sarebbe stata quella di essersi trovato al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Il suo luogo di lavoro. È morto così Angelo Pizzi. Ucciso per errore a 62 anni nella Spaghetteria Numero 1 di Bisceglie, dove lavorava come responsabile di s x.com Qualcun altro ha visto il sospetto dello scontro durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alcuni dicono che sia corretto :D reddit Usa: sparatoria a cena di gala, perché JD Vance è stato evacuato prima di TrumpMILANO (MF-NW)--Il fatto che a seguito della sparatoria avvenuta all'Hotel Hilton di Washington mentre era in corso la cena di gala dei giornalisti della Casa Bianca, il vice presidente JD Vance sia ... milanofinanza.it Secret Service, sparatoria alla cena dei media Usa nell'area dei metal detectorLa sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca è avvenuta nell'area di controllo all'esterno del luogo dell'evento. Lo riferisce il Secret Service riferendosi al luogo in cui gli ... quotidiano.net