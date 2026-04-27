Sparatoria in strada a Como colpito un 20enne | indagano i carabinieri

A Como si è verificata una sparatoria in strada che ha coinvolto un ragazzo di 20 anni, rimasto ferito da diversi colpi di arma da fuoco. Secondo quanto riferito, le persone coinvolte potrebbero essere due e sono fuggite subito dopo l'episodio. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto e identificare i responsabili. La zona è stata isolata per permettere i rilievi di rito.

Un ragazzo di 20 anni sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco sparati, forse, da due persone che poi si sono date alla fuga. L'agguato si è verificato oggi in viale Giuseppe di Vittorio 7 a Como. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Via Beverora, 20enne precipita: è grave. Indagano i carabinieriSono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica di un episodio avvenuto nella mattinata di martedì 10 marzo in via Beverora: una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sparatoria in strada a Carpignano Sesia: un proiettile sfonda i vetri di una casa; È stato arrestato l'uomo che ha tentato di uccidere a colpi di pistola il tiktoker Damiano Sartori; Spari e paura in strada, i colpi raggiungono le case. Paese sotto shock; Uomo spara a Kiev e si barrica in un market, ci sono morti e feriti. Ucciso dalla polizia. Sparatoria in strada a Como, colpito un 20enne: indagano i carabinieriUn ragazzo di 20 anni sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco sparati, forse, da due persone che poi si sono date alla fuga ... fanpage.it Sparatoria in strada: un proiettile sfonda i vetri di una casaSparatoria in strada: un proiettile sfonda i vetri di una casa. Un episodio inquietante, sul quale sono in corso le indagini dei carabinieri. laprovinciadibiella.it Risposta cinese a sparatoria durante cena corrispondenti alla Casa Bianca Il 27 aprile, riguardo all’improvvisa sparatoria avvenuta durante la cena dell’Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, in occasione dell’ odierna conferenza stampa, il porta - facebook.com facebook Nel manifesto scritto dall’autore della sparatoria, e’ scritta questa frase su Trump: «Non sono più disposto a permettere che un pedofilo, uno stupratore e un traditore mi macchi le mani con i suoi crimini». La risposta di TRUMP: “Non sono uno stupratore, non h x.com