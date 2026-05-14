Un intervento al Quirinale ha portato alla luce un aspetto del regista che ha sorpreso molti, rivelando una certa discontinuità tra le parole pronunciate e il mondo immaginato di cui spesso si parla. La sua riflessione si è concentrata su un ideale di conformismo che sembra contraddirsi con le sue affermazioni pubbliche. Questa discrepanza ha suscitato reazioni contrastanti, portando alla luce le molte sfaccettature di un artista che, pur apprezzato, non è immune da critiche e delusioni.

Si può amare Paolo Sorrentino, anche tanto, e poi rimanere profondamente delusi dalla banalità delle sue parole al Quirinale, insieme agli altri artisti e davanti al Capo dello Stato? Si, soprattutto se quel regista visionario, felliniano e funambolo, capace di intuizioni geniali, sprofonda nella retorica conformista antitetica ai suoi messaggi cinematografici. Come uno di quei figuranti democristiani che imperversavano nella Napoli degli anni Ottanta. Le parole del premio Oscar. Il regista napoletano, premio Oscar per “La Grande bellezza”, prendendo la parola davanti a Mattarella ha detto testualmente che il mondo sarebbe “ideale” se ad abitarlo ci fossero gli artisti e il presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sorrentino si è “disunito”: il discorso al Quirinale e il mondo ideale e conformista di Paolo

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