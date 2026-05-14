Il faro della Regione Puglia sul museo archeologico "Francesco Ribezzo". Nella mattinata di ieri, infatti, l’assessora regionale alla Cultura Silvia Miglietta, insieme al presidente del consiglio regionale Toni Matarrelli, alla consigliera regionale Isabella Lettori ed alla direttrice del Polo Biblio-museale Emilia Mannozzi, ha visitato la struttura di piazza Duomo, che si trova sull’area che corrisponde all'antica acropoli della Brundisium romana. Le criticità da superare Una visita che aveva come obiettivo quello di valutare di persona lo stato di conservazione degli ambienti e la portata delle criticità strutturali denunciate da tempo da chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze perché il “Ribezzo” possa funzionare al meglio, continuando a raccontare la storia di una città millenaria.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sopralluogo dell'assessora regionale alla Cultura al museo ?Ribezzo?: si lavora sui fondi per recupero e valorizzazione

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