I Miti e le Donne | appuntamento al Museo Ribezzo

Venerdì 13 marzo alle 19:30 si tiene al Museo Ribezzo di Brindisi il terzo appuntamento della rassegna “Conversazioni sul Mito”. L’evento, intitolato “I Miti e le Donne - Divine, Umane, Imperfette”, è organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna e vede la partecipazione di Alessandra Pizzi, che presenta uno spettacolo con coreografie e movimento scenico. La serata si svolge in piazza Duomo.

