Sono pericolose non mangiatele Italia sequestrate 20 tonnellate di questo alimento | attenzione

Un camion refrigerato è stato fermato durante un controllo di routine e sono state scoperte 20 tonnellate di un alimento che, secondo le autorità, rappresenta un rischio per la salute. I controlli sono stati effettuati prima che la merce fosse consegnata nei negozi italiani. Le autorità hanno disposto il sequestro e l’analisi dei prodotti. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono in corso verifiche sulle modalità di trasporto e provenienza.

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Sembrava un arrivo come tanti: un tir refrigerato, documenti in regola, destinazione mercato italiano. Ma in banchina, al momento dei controlli, qualcosa non ha convinto. E in pochi minuti è scattato lo stop totale, con una decisione netta per evitare che quel prodotto finisse sulle tavole di qualcuno. È uno di quei casi in cui la differenza la fa un controllo fatto bene, al momento giusto. Perché quando si parla di alimenti, basta poco per trasformare una normale spedizione in un potenziale problema di salute pubblica. E qui parliamo di numeri enormi. Il blitz al porto: blocco immediato e merce respinta. Siamo al porto di Brindisi, dove le autorità hanno intercettato un carico destinato alla distribuzione in Italia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cozze greche bloccate a Brindisi, sequestrate 20 tonnellate per presenza di fitoplancton: “Sono pericolose” Si parla di: Sono pericolose, non mangiatele. Italia, sequestrate 20 tonnellate di questo alimento. Attenzione!; Sono pericolose non mangiatele Italia sequestrate 20 tonnellate di questo alimento Attenzione!.