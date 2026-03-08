Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli il figlio Davide rompe il silenzio sulla crisi tra loro

Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è intervenuto in televisione per parlare della crisi tra i suoi genitori. Ha condiviso alcuni dettagli sulla separazione, svelando retroscena finora poco noti. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, offrendo una nuova prospettiva sulla situazione familiare.

Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è tornato in televisione e ha raccontato alcuni retroscena finora poco noti sulla separazione dei genitori. Davide Bonolis è stato ospite nella puntata del 7 marzo 2026 di Verissimo, dove insieme alla fidanzata ha parlato della fine della relazione tra mamma e papà e di come i due hanno affrontato quel momento delicato. In particolare il conduttore. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, il giovane ha spiegato di aver cercato di mantenere un equilibrio tra i genitori dopo la separazione, cercando di stare vicino a entrambi in un momento di cambiamento per tutta la famiglia. “Ho cercato di stare vicino a entrambi per aiutare sia papà sotto su questo punto di vista, che mamma nel non sentirsi troppo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

