Sondrio tenta di truffare una 90enne fingendosi poliziotto | il figlio della donna lo blocca sull' uscio

A Sondrio, un uomo di 54 anni è stato arrestato per aver tentato di truffare una donna di 90 anni fingendosi un ufficiale di polizia. La donna ha reagito chiamando il figlio, che si è presentato all’uscio e ha bloccato l’uomo. La Polizia è intervenuta sul posto e ha eseguito l’arresto. L’individuo è stato condotto in carcere e l’episodio ha avuto come esito il fermo dell’uomo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

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Un arresto per tentata truffa ai danni di una donna di 90 anni a Sondrio nella giornata di martedì 12 maggio. Un uomo di 54 anni, residente in provincia di Torino, è stato fermato mentre cercava di mettere a segno un raggiro ai danni di un’anziana, grazie all’intervento tempestivo del figlio della vittima e delle forze dell’ordine. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata di martedì, quando la sala operativa della Questura di Sondrio ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti tentativi di truffe telefoniche. Gli autori dei raggiri si sono spacciati per appartenenti alle Forze dell’Ordine, cercando di carpire la fiducia delle vittime, tutte persone anziane. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sondrio, tenta di truffare una 90enne fingendosi poliziotto: il figlio della donna lo blocca sull'uscio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tenta di truffare una 90enne, ma il figlio lo blocca davanti a casa: arrestatoTentata truffa ai danni di un’anziana a Sondrio, ma il colpo è fallito grazie alla prontezza del figlio della vittima e al tempestivo intervento... Livorno, tenta di truffare un'anziana fingendosi un carabiniere: arrestatoI carabinieri di Livorno hanno arrestato in flagranza un 40enne campano, presunto autore di un tentativo di truffa con la "tecnica del finto... Temi più discussi: TENTATA TRUFFA AD ANZIANA SIGNORA: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA IL TRUFFATORE - Polizia di Stato; Tresivio: 80enne sventa la truffa del finto carabiniere; Finti carabinieri e poliziotti: allerta del Comune di Tresivio contro le truffe; Tentano una truffa a un'anziana ma vengono rintracciati: denunciati. Sondrio, tenta di truffare una 90enne fingendosi poliziotto: il figlio della donna lo blocca sull'uscioUn 54enne è stato arrestato a Sondrio per tentata truffa ai danni di una 90enne. Decisivo l’intervento del figlio e della Polizia. virgilio.it Tentata truffa a donna di 90 anni: arrestato il compliceMartedì 12 maggio la Polizia di Stato di Sondrio ha tratto in arresto un uomo di 54 anni, residente in provincia di Torino, con l’accusa di tentata truffa ai danni di una signora novantenne del capolu ... intornotirano.it