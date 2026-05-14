Soggiorni estivi mancano soldi per finanziare due domande su tre

Durante questa stagione estiva, circa il 66% delle domande di finanziamento per soggiorni non ha ricevuto fondi, nonostante siano state considerate idonee. La mancanza di risorse economiche ha impedito di coprire le richieste approvate, creando una discrepanza tra valutazione e disponibilità di fondi. La situazione riflette una difficoltà diffusa nel garantire il supporto finanziario necessario per le richieste considerate valide.

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"Due domande su tre sono state ritenute idonee ma non finanziabili per mancanza di soldi: una statistica che ha dell’incredibile". Così Fortunato Nicoletti, vicepresidente di “Nessuno è Escluso“ commenta le graduatorie provvisorie per i contributi per i soggiorni climatici per le persone con disabilità. Detto altrimenti: i contributi con i quali il Comune finanzia in parte i soggiorni di vacanza delle persone con disabilità. "A leggere le graduatorie provvisorie – fa sapere Nicoletti – si scopre che 40 domande di contributo sono state accettate e ritenute finanziabili, mentre altre 80 domande sono state a loro volta accettate ma non sono state ritenute finanziabili per ovvia mancanza di soldi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Soggiorni estivi, mancano soldi per finanziare due domande su tre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes) Notizie correlate Case del Maestro, bando soggiorni estivi 2026: domande dall’8 al 28 aprileÈ stato pubblicato il bando di concorso “Soggiorni estivi 2026 presso le Case del Maestro”, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza... Leggi anche: Soggiorni estivi gratuiti. Le proposte della FcrL