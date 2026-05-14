Sky Sport Motori Weekend 14 - 17 Maggio MotoGP Catalogna SBK RCeca e le altre in streaming NOW

Dal 14 al 17 maggio, gli appassionati di motori potranno seguire in diretta streaming diversi eventi di rilievo, tra cui la MotoGP in Catalogna e le gare di Superbike in Repubblica Ceca. La programmazione, disponibile su Sky Sport Motori Weekend, include una guida dettagliata con le trasmissioni previste e il calendario delle dirette. La copertura coinvolge anche il commento di team dedicati, offrendo un quadro completo delle competizioni del weekend.

Guida completa alle dirette Motori del weekend, con programmazione dettagliata Sky e NOW e team di commento. In arrivo un nuovo weekend di motori da vivere su Sky e in streaming su NOW, con le gare di MotoGP, WorldSBK, Intercontinental GT Challenge e Indycar. MOTOMONDIALE A BARCELLONA – Il Motomondiale torna per la seconda volta in Spagna, a Barcellona, per il Gran Premio di Catalogna. Al Montmeló si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP prevista alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle prequalifiche. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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