MotoGP a Barcellona SBK in Repubblica Ceca e 24 Ore del Nürburgring | il weekend di motori su Sky e NOW dal 14 al 17 maggio

Nel fine settimana dal 14 al 17 maggio si svolgono diverse competizioni motoristiche trasmesse su Sky e NOW. In Catalogna si corre il Gran Premio di MotoGP con una sprint sabato e la gara domenica. In Repubblica Ceca si disputano le due gare del World Superbike. Alla 24 Ore del Nürburgring si tengono le prove e le qualifiche, mentre a Indianapolis si svolgono le qualifiche della 500 Miglia.

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