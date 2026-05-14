Nelle ultime puntate della serie turca La forza di una donna, la protagonista è in fuga, mentre Ceyda decide di allontanarsi da Emre. Nel frattempo, Bahar scopre che Fazilet ha deciso di firmare il libro con la sua storia, una decisione che cambia gli equilibri tra i personaggi. Questi eventi si susseguono in un periodo di svolte importanti per la trama e i rapporti tra i protagonisti.

L e nuove puntate della serie turca La forza di una donna segnano un momento decisivo per la situazione di?irin. Dopo la verità emersa sulla morte di Sarp, Bahar ha preso una decisione importante per affrontare una situazione ormai diventata insostenibile. Oggi e domani, giovedì 14 e venerdì 15, la serie va in onda alle ore 16:00 su Canale 5. Sabato l’appuntamento è alle 15:20 e domenica la puntata che dura un’ora inizia alle 15:30. Il gran finale, intanto, si avvicina sempre più. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Bahar vuole internare?irin e le altre anticipazioni delle prossime puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 14, 15, 16, 17 maggio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - ?irin è in fuga e Ceyda scarica Emre. Intanto Bahar scopre una decisione inattesa di Fazilet: il libro con la sua storia lo firmerà lei

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