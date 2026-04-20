Nella soap opera turca La forza di una donna, trasmessa su Canale 5 alle 16, i personaggi affrontano diverse situazioni. In un episodio del 20 aprile 2026, Ceyda comunica a Bahar di essere tornata da Fazilet, mentre nel frattempo si concentra anche su Arif. La vicenda si sviluppa tra incontri e rivelazioni, attirando l’attenzione di un pubblico numeroso e appassionato.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 20 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Raif aveva deciso di restare chiuso nella sua stanza senza più uscire dopo aver scoperto che la madre aveva licenziato Ceyda. Raif si è innamorato di Ceyda ed è per questo che si è infuriato con la madre, la signora Fazilet pur di renderlo felice ha quindi deciso di far tornare la donna a casa loro. Quando le ha proposto di tornare a lavorare per lei ha precisato che è ancora convinta che abbia rubato i suoi gioielli e che non sia stato il figlio a regalarglieli.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 20 aprile 2026: Ceyda dice a Bahar di essere tornata da Fazilet, intanto Arif…

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