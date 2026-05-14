Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria nei quarti di finale degli Internazionali, avvicinandosi alla sua 32ª affermazione consecutiva. Con questa vittoria, il tennista italiano ha anche superato in classifica Djokovic, raggiungendo le semifinali. Durante l'incontro, Sinner ha messo a segno un doppio colpo che ha suscitato attenzione. Nel frattempo, il russo Rublev ha dichiarato che, prima o poi, Djokovic dovrà perdere.

Lui che ama rilassarsi al volante sulle piste di kart, o al simulatore, ha una certa dimestichezza con i sorpassi. Dicono sia un mezzo fenomeno pure lì, che quando c’è da infilare qualche rivale riesce a trovare lo spazio e il tempo giusto per passare. Ma il sorpasso che i prepara a fare oggi Jannik Sinner è per la storia, e il rivale ha un nome che nel tennis è sinonimo di grandezza come Novak Djokovic. Se infatti il numero 1 al mondo oggi dovesse battere Andrey Rublev ai quarti di finale in programma alle 13 sul Centrale, metterebbe la firma sull’ennesimo record. Al momento le sue vittorie consecutive nei Masters 1000 sono a quota 31, appaiato al serbo che riuscì a inanellarne lo stesso numero nel 2011, un successo oggi vorrebbe dire diventare il giocatore con la serie più lunga di sempre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner per il doppio colpo: semifinale e sorpasso a Djokovic. Rublev: "Prima o poi dovrà perdere..."

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