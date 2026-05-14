Sinner in semifinale a Roma | quando gioca e dove vedere l' incontro degli Internazionali BNL d' Italia 2026
Venerdì 15 maggio si disputerà la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia, con Jannik Sinner in campo. Il tennista italiano affronterà uno tra Medvedev e Landaluce, in una partita che si svolgerà sul campo principale del torneo. La sfida si svolgerà a Roma sulla terra rossa, e rappresenta un’opportunità per Sinner di raggiungere la seconda finale consecutiva in questa superficie durante la stessa edizione del torneo. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva e online.
Venerdì 15 maggio Jannik Sinner giocherà la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia. Il numero uno del mondo affronterà uno fra Medvedev e Landaluce con l’obiettivo di conquistare la seconda finale consecutiva sulla terra rossa di Roma, dopo quella persa lo scorso anno contro Alcaraz. Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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