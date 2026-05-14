Sinner a Roma punta all' ennesimo record

Durante il torneo di Roma, il tennista italiano mira a stabilire un nuovo record personale. La sua partecipazione è molto attesa, considerando i risultati ottenuti nelle precedenti edizioni. Le sue prestazioni sul campo sono seguite con attenzione dagli appassionati e dagli addetti ai lavori. La competizione si svolge in un contesto di grande interesse mediatico e di confronto tra i migliori giocatori del circuito ATP.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sono rimasti solo due italiani in gara agli Internazionali di tennis Roma: Jannik Sinner e Luciano Darderi. E per Jannik, che oggi nei quarti di finale incontra il russo Andrey Rublev, il Masters 1000 d'Italia rappresenta un'opportunità per fare l'ennesimo record. Se vincesse, si metterebbe in bacheca il primo titolo italiano in carriera e il sesto Masters 1000 consecutivo, dopo Parigi Bercy, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Nessuno mai lo ha fatto finora.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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