Simbolo dello sport reggino | un' area verde intitolata a Rocco Polimeni

Un’area verde situata tra via Argine destro Annunziata e viale Umberto Boccioni è stata intitolata a Rocco Polimeni. L’area comprende palme e panchine ed è dedicata al simbolo dello sport reggino del primo Novecento. Rocco Polimeni è morto eroicamente durante la guerra. La denominazione è stata ufficializzata e la zona ora porta il suo nome in memoria della sua figura. La scelta ha coinvolto le autorità locali e i residenti della zona.

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“Un'area verde, con palme e panchine tra la via Argine destro Annunziata e il viale Umberto Boccioni, porta il nome di Rocco Polimeni, simbolo dello sport reggino del primo Novecento, morto eroicamente in guerra”. Così il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, nel corso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nel cuore della città storica l’area verde intitolata a Tommaso CrudeliÈ stata svelata questa mattina, martedì 31 marzo, la targa commemorativa in marmo posta nell’area verde situata tra Piaggia San Bartolomeo e Via San...