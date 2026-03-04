Musica live alle Cantine de l' Arena | tutti i concerti nel mese di marzo 2026

A marzo 2026 le Cantine de l’Arena ospitano una serie di concerti di musica dal vivo. La programmazione si concentra sull’intero mese, rendendo questo periodo particolarmente movimentato per gli appassionati di musica che frequentano il locale. Durante le settimane, si susseguono diversi eventi musicali, attirando pubblico e artisti diversi. La Brasserie si prepara a offrire un calendario ricco di spettacoli live.

Marzo non è un mese qualunque a Le Cantine de l’Arena. È il mese in cui la Brasserie entra nel vivo della programmazione musicale. Diciassette serate. Diciassette occasioni per scendere sotto le arcate in pietra e ritrovare quel suono che rende le nostre serate diverse da tutte le altre. Lo swing della musica di Django Reinhardt nella formazione adottata nelle sue ultime incisioni, dopo l’esperienza in America con Duke Ellington ed il “Bebop”. Il Jazz Manouche, o Gypsy Jazz, è uno stile jazz unico che fonde lo swing americano con la musica tradizionale dei Sinti Manouche. Nato negli anni '30 a Parigi grazie al chitarrista gitano Django Reinhardt è caratterizzato da un'energia ritmica percussiva e melodie virtuosistiche, ed è suonato tipicamente con chitarra, violino e contrabbasso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

