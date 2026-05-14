SETTORE GIOVANILE Fusione dei vivai tra Aquila SAnna e Capannori | due club anima unica

Due club del settore giovanile hanno firmato un accordo che unisce le loro attività. La fusione riguarda le società di Aquila Sant’Anna e Capannori, che collaboreranno per sviluppare un progetto comune. La notizia è stata annunciata dai presidenti delle due associazioni, che hanno spiegato come l’obiettivo sia rafforzare la formazione della scuola calcio attraverso un’unica visione sportiva.

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Aquila Sant’Anna e Capannori hanno siglato un accordo sportivo tra le due società. Ad annunciarlo i presidenti Alberto Bernicchi e Michele Citarella: svilupperanno un’unica visione sportiva con l’obiettivo di migliorare la formazione della scuola calcio. Il progetto prevede la creazione di due poli academy scuola calcio per le categorie che vanno dai "Pulcini" ai "Piccoli amici", uno sul Comune di Capannori nel Centro di formazione "Checchi Calcio" di Carraia e in Comune di Lucca, in via del Tiro a Segno, a Sant’Anna. Per il settore giovanile dagli "Esordienti" fino agli "Allievi", i ragazzi confluiranno tutti in un unico "vivaio" con la...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SETTORE GIOVANILE. Fusione dei "vivai» tra Aquila S.Anna e Capannori: due club, anima unica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan, se si vogliono italiani forti l’unica strada è il settore giovanileSi continua in questo momento a parlare dell'Italia: è chiaro che il terzo fallimento di fila con il terzo Mondiale che gli Azzurri non giocheranno,... ’Consonanze Artistiche’ a Pietrasanta. Fusione unica tra arte, spettacolo, culturaLe arti si incontrano, i linguaggi si fondono e il palcoscenico si fa memoria viva. Argomenti più discussi: Fusione sul Ceresio: nasce l’Olimpia Ceresium Tresiana; Un tempo grandi rivali, ora pronte alla fusione: sta per nascere una nuova superpotenza regionale; LND Trentino. Fusione tra Borgo e Ortigaralefre: nasce il Brenta Borgo; Nasce l’Olimpia Ceresium Tresiana. Fusione LeO addio dopo due stagioni: riecco l’Opitergina. La Liventina proseguirà col settore giovanileODERZO (TREVISO) La fusione tra le società calcistiche Liventina e Opitergina non avrà un seguito nella stagione 2025/2026. Dopo due anni di collaborazione, le due storiche realtà del calcio ... ilgazzettino.it