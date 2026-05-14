servizio civile regionale nove posti disponibili anche al tribunale di lucca

Il Servizio Civile Regionale offre nuovamente nove posti disponibili presso il tribunale di Lucca, aprendo opportunità di formazione e coinvolgimento per i giovani toscani. L’iniziativa permette ai partecipanti di svolgere attività di servizio all’interno di un contesto istituzionale, contribuendo a un’esperienza di cittadinanza attiva. La selezione è aperta a chi desidera partecipare a questa forma di impegno pubblico.

Il Servizio Civile Regionale torna a bussare alla porta dei giovani toscani con un’occasione concreta di formazione, esperienza e cittadinanza attiva. La Regione Toscana ha infatti pubblicato il nuovo bando 2026 che mette a disposizione 2.396 posti finanziati con risorse PR FSE+ 2021-2027, offrendo ai partecipanti un’esperienza di dodici mesi con un assegno mensile di 507,30 euro. Tra gli enti coinvolti c’è anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, che selezionerà complessivamente nove giovani da inserire in due progetti dedicati all’innovazione e alla digitalizzazione degli uffici giudiziari. Nel dettaglio, sette posti...🔗 Leggi su Lanazione.it

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