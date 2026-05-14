Servizio Civile a Forlì-Cesena | 460 giovani per soli 296 posti

A Forlì-Cesena, recentemente sono state presentate circa 460 domande per il servizio civile, mentre i posti disponibili sono solo 296. La competizione tra i giovani si è concentrata principalmente nei settori dell’assistenza sociale e dell’ambiente. Gli enti locali stanno valutando come procedere per gestire l’eccesso di domande, considerando la quota di candidati che non potrà essere inserita nei programmi. La selezione si basa su criteri stabiliti, senza prevedere un sorteggio.

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? Punti chiave Quali settori hanno registrato la competizione più alta tra i candidati?. Come gestiranno gli enti locali l'eccesso di domande ricevute?. Perché i giovani hanno scelto proprio la cultura e l'istruzione?. Quando inizieranno i colloqui per selezionare i nuovi volontari?.? In Breve Settore cultura e istruzione registra 288 domande su posti disponibili.. Patrimonio storico attira 75 candidati per soli 34 posti vacanti.. Paola Casara sottolinea l'alto interesse per la crescita collettiva provinciale.. Colloqui di selezione previsti prossime settimane con inizio attività a settembre.. Oltre 460 giovani hanno presentato domanda per il Servizio Civile Universale nella provincia di Forlì-Cesena, superando la disponibilità di 296 posti previsti dai progetti degli enti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Servizio Civile a Forlì-Cesena: 460 giovani per soli 296 posti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Servizio civile universale in Confcooperative Romagna-Estense, due posti nelle sedi di Forlì e Cesena“Per il 2026 abbiamo a disposizione dei giovani due programmi di servizio civile universale - spiega Simone Righi di Confcooperative Romagna-Estense:... Temi più discussi: Servizio Civile, le domande superano l'offerta: oltre 450 giovani pronti a mettersi in gioco. Ecco i settori più amati; Forlì-Cesena, boom del bando del servizio civile: Arrivate 460 domande per 296 posti; Bando servizio civile regionale al Comune di Arezzo; Servizio civile regionale all’Università: aperto il bando per 59 posti. CLINICA VETERINARIA FOCE S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Servizio civile, bando in scadenza. Nel Cesenate disponibili 96 postiStanno per scadere i termini per aderire al servizio civile, una opportunità per i giovani che desiderano dedicare parte del proprio tempo a un’esperienza di cittadinanza attiva. Con la pubblicazione ... ilrestodelcarlino.it Rocca, appello della Fraternita di Misericordia: Giovani, venite a fare servizio civileIl Servizio civile in Misericordia è un’opportunità che cambia la vita, scegli di esserci. È questo l’invito rivolto pubblicamente dalla Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano ai giovani ... ilrestodelcarlino.it