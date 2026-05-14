Serie A 2025-2026 il calendario definitivo delle dirette tv DAZN Sky 37a Giornata

È stato pubblicato il calendario ufficiale della 37ª giornata di Serie A per la stagione 2025-2026, con dettagli sugli orari e le modalità di trasmissione. La giornata comprende diverse partite trasmesse in diretta da DAZN e Sky, con anticipi e posticipi distribuiti nel fine settimana. Le partite si svolgeranno su più orari, consentendo agli appassionati di seguire gli incontri più attesi in tempo reale. La programmazione è stata comunicata ufficialmente, offrendo una panoramica completa delle sfide in programma.

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Il nuovo calendario della 37ª giornata di Serie A su DAZN e Sky. Orari ufficiali, anticipi e posticipi aggiornati Alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell'acquisito impegno della Lega Calcio-Serie A, dell'Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a un'implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo, in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale, è stata disposta l'anticipazione dell'orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025-2026, il calendario definitivo delle dirette tv DAZN Sky 37a Giornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a Giornata Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a Giornata x.com Calendario settimanale - 04 maggio 2026 reddit Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a GiornataLe cinque partite che possono valere un posto in Champions tutte alle 12.30, Inter-Verona alle 15.00, Atalanta-Bologna alle 18.00 e le sfide salvezza alle 20.45. Lega calcio Serie A torna all'antica ... digital-news.it PRIMA GIORNATA CALENDARIO SERIE A 2025-2026/ Partite, il Napoli apre il campionato con il SassuoloLa prima giornata di Serie A 2025-2026 è ora ufficiale nel calendario e i tifosi di tutte le squadre possono cominciare ad immaginare i rispettivi debutti: il turno d’apertura del campionato sarà ... ilsussidiario.net