Serie A 2025-2026 il calendario definitivo delle dirette tv DAZN Sky 37a Giornata
È stato pubblicato il calendario ufficiale della 37ª giornata di Serie A per la stagione 2025-2026, con dettagli sugli orari e le modalità di trasmissione. La giornata comprende diverse partite trasmesse in diretta da DAZN e Sky, con anticipi e posticipi distribuiti nel fine settimana. Le partite si svolgeranno su più orari, consentendo agli appassionati di seguire gli incontri più attesi in tempo reale. La programmazione è stata comunicata ufficialmente, offrendo una panoramica completa delle sfide in programma.
Il nuovo calendario della 37ª giornata di Serie A su DAZN e Sky. Orari ufficiali, anticipi e posticipi aggiornati Alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell'acquisito impegno della Lega Calcio-Serie A, dell'Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a un'implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo, in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale, è stata disposta l'anticipazione dell'orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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