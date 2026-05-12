Serie A 2025-2026 calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a Giornata

Per la 37ª giornata di Serie A della stagione 2025-2026 sono stati comunicati gli orari ufficiali degli incontri, con anticipi e posticipi trasmessi su DAZN e Sky. Cinque partite si giocheranno tutte alle 12 e potrebbero decidere le qualificazioni in Champions, mentre i dettagli relativi ai canali e agli orari sono stati aggiornati nelle ultime ore. La giornata si presenta ricca di incontri decisivi per la zona alta della classifica.

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Scopri dove vedere le partite della 37ª giornata di Serie A su DAZN e Sky. Orari ufficiali, anticipi e posticipi aggiornati Le cinque partite che possono valere un posto in Champions tutte alle 12.30, Inter-Verona alle 15.00, Atalanta-Bologna alle 18.00 e le sfide salvezza alle 20.45. Lega calcio Serie A torna all'antica e programma tutte le dieci sfide della penultima giornata di Serie A Enilive per domenica 17 maggio. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli, si giocheranno in contemporanea alle 12.30. Alle 18.00 Atalanta-Bologna, lasciando la sola Inter-Verona alle 15.00. Alle 20.45, invece, spazio alla lotta salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a Giornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 33 - 34 - 35 giornataLa Serie A Enilive 2025/2026 entra nel suo rush finale: le 20 squadre si preparano a giocare le giornate decisive per lo scudetto, le posizioni... Argomenti più discussi: Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Calendario, risultati, marcatori delle partite dell'Hellas Verona della stagione 2025/2026; Beach Soccer LND: Location, date e calendario della stagione 2026; Serie C, i risultati del primo turno dei playoff. SI CHIUDE LA SERIE B 2025/2026 - I VERDETTI In Serie A: Venezia e Frosinone Playoff: Monza vs Modena/Juve Stabia e Palermo vs Catanzaro/Avellino Playout: Sudtirol-Bari In Serie C: Reggiana, Spezia e Pescara x.com Calendario settimanale - 04 maggio 2026 reddit Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a GiornataLe cinque partite che possono valere un posto in Champions tutte alle 12.30, Inter-Verona alle 15.00, Atalanta-Bologna alle 18.00 e le sfide salvezza alle 20.45. Lega calcio Serie A torna all'antica e ... digital-news.it