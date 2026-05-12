Serie A 2025-2026 calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a Giornata

Da digital-news.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la 37ª giornata di Serie A della stagione 2025-2026 sono stati comunicati gli orari ufficiali degli incontri, con anticipi e posticipi trasmessi su DAZN e Sky. Cinque partite si giocheranno tutte alle 12 e potrebbero decidere le qualificazioni in Champions, mentre i dettagli relativi ai canali e agli orari sono stati aggiornati nelle ultime ore. La giornata si presenta ricca di incontri decisivi per la zona alta della classifica.

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Scopri dove vedere le partite della 37ª giornata di Serie A su DAZN e Sky. Orari ufficiali, anticipi e posticipi aggiornati Le cinque partite che possono valere un posto in Champions tutte alle 12.30, Inter-Verona alle 15.00, Atalanta-Bologna alle 18.00 e le sfide salvezza alle 20.45. Lega calcio Serie A torna all'antica e programma tutte le dieci sfide della penultima giornata di Serie A Enilive per domenica 17 maggio. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli, si giocheranno in contemporanea alle 12.30. Alle 18.00 Atalanta-Bologna, lasciando la sola Inter-Verona alle 15.00. Alle 20.45, invece, spazio alla lotta salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.🔗 Leggi su Digital-news.it

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