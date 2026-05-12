Serie A 2025-2026 calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a Giornata
Per la 37ª giornata di Serie A della stagione 2025-2026 sono stati comunicati gli orari ufficiali degli incontri, con anticipi e posticipi trasmessi su DAZN e Sky. Cinque partite si giocheranno tutte alle 12 e potrebbero decidere le qualificazioni in Champions, mentre i dettagli relativi ai canali e agli orari sono stati aggiornati nelle ultime ore. La giornata si presenta ricca di incontri decisivi per la zona alta della classifica.
Scopri dove vedere le partite della 37ª giornata di Serie A su DAZN e Sky. Orari ufficiali, anticipi e posticipi aggiornati Le cinque partite che possono valere un posto in Champions tutte alle 12.30, Inter-Verona alle 15.00, Atalanta-Bologna alle 18.00 e le sfide salvezza alle 20.45. Lega calcio Serie A torna all'antica e programma tutte le dieci sfide della penultima giornata di Serie A Enilive per domenica 17 maggio. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli, si giocheranno in contemporanea alle 12.30. Alle 18.00 Atalanta-Bologna, lasciando la sola Inter-Verona alle 15.00. Alle 20.45, invece, spazio alla lotta salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.🔗 Leggi su Digital-news.it
Notizie correlate
Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 33 - 34 - 35 giornataLa Serie A Enilive 2025/2026 entra nel suo rush finale: le 20 squadre si preparano a giocare le giornate decisive per lo scudetto, le posizioni...
Argomenti più discussi: Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Calendario, risultati, marcatori delle partite dell'Hellas Verona della stagione 2025/2026; Beach Soccer LND: Location, date e calendario della stagione 2026; Serie C, i risultati del primo turno dei playoff.
Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a Giornata Scopri dove vedere le partite della 37ª giornata di Serie A su DAZN e Sky. Orari ufficiali, anticipi e posticipi aggiornati DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui facebook
SI CHIUDE LA SERIE B 2025/2026 - I VERDETTI In Serie A: Venezia e Frosinone Playoff: Monza vs Modena/Juve Stabia e Palermo vs Catanzaro/Avellino Playout: Sudtirol-Bari In Serie C: Reggiana, Spezia e Pescara x.com
Calendario settimanale - 04 maggio 2026 reddit
Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a GiornataLe cinque partite che possono valere un posto in Champions tutte alle 12.30, Inter-Verona alle 15.00, Atalanta-Bologna alle 18.00 e le sfide salvezza alle 20.45. Lega calcio Serie A torna all'antica e ... digital-news.it