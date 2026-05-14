Serata di controlli a Legnago | un centinaio le persone identificate
Nella serata di mercoledì 13 maggio, a Legnago, si è svolto un servizio congiunto di controllo del territorio che ha coinvolto la polizia di Stato, la guardia di finanza e la polizia locale. Durante l’operazione, sono state identificate circa cento persone e controllati diversi veicoli. L’attività ha avuto come obiettivo il monitoraggio di aree pubbliche e la verifica di eventuali irregolarità. Nessuna persona è stata sottoposta a fermo o arresto durante la serata.
È scattato nella serata di mercoledì 13 maggio, il servizio congiunto di controllo del territorio tra polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale a Legnago. Lo ha comunicato lo stesso Comune della Bassa Veronese tramite la propria pagina social, sottolineando che sono stati sottoposti a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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