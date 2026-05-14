Serata di controlli a Legnago | un centinaio le persone identificate

Nella serata di mercoledì 13 maggio, a Legnago, si è svolto un servizio congiunto di controllo del territorio che ha coinvolto la polizia di Stato, la guardia di finanza e la polizia locale. Durante l’operazione, sono state identificate circa cento persone e controllati diversi veicoli. L’attività ha avuto come obiettivo il monitoraggio di aree pubbliche e la verifica di eventuali irregolarità. Nessuna persona è stata sottoposta a fermo o arresto durante la serata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È scattato nella serata di mercoledì 13 maggio, il servizio congiunto di controllo del territorio tra polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale a Legnago. Lo ha comunicato lo stesso Comune della Bassa Veronese tramite la propria pagina social, sottolineando che sono stati sottoposti a. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terni, controlli interforze nella serata del sabato Santo: quarantaquattro violazioni e settanta persone identificateUn articolato servizio interforze è stato messo in campo nella serata del sabato Santo, alla vigilia di Pasqua. Leggi anche: Raffica di controlli in centro: 134 persone identificate, scattano provvedimenti Temi più discussi: Controllo straordinario interforze di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Monza nel centro cittadino: identificate 150 persone - Questura di Monza e della Brianza | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Maxi controlli nelle vie della movida: identificate oltre 100 persone e pizzicati 5 minorenni a bere alcolici; Controlli della polizia nel locale, salta la serata con la band musicale: non era autorizzata; Movida, la polizia controlla tre locali e 312 persone. Controlli della polizia nel locale, salta la serata con la band musicale: non era autorizzata ift.tt/eXbL2Fl ift.tt/5A7sUlB x.com Ancora problemi in Borgo Stazione a Udine: eroina e patente falsa, due denunceUDINE – Serata di controlli straordinari in Borgo Stazione, dove i Carabinieri della Compagnia di Udine, insieme al personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio mirato al contrasto ... nordest24.it Sicurezza a Cagliari, controlli a tappeto: cinque denunce e allontanamentiI Carabinieri di Cagliari hanno setacciato il centro città e piazza del Carmine: 91 persone controllate e 5 denunce ... cagliaripad.it