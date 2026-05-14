Scoperto magazzino del falso in una villetta | tre denunce per ricettazione e contraffazione

Durante un controllo di routine in una villetta, sono stati trovati numerosi capi e prodotti contraffatti all’interno di un magazzino. La polizia ha identificato un vero e proprio centro di stoccaggio e smistamento di merce falsificata. Sono state effettuate tre denunce per ricettazione e contraffazione. Nessun arresto è stato comunicato, ma l’operazione ha portato al sequestro di diversi articoli illegali. La scoperta ha coinvolto le forze dell’ordine in un intervento che ha portato alla luce un’attività di distribuzione illecita.

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Un normale controllo di routine si è trasformato nella scoperta di un vero e proprio polo logistico per lo stoccaggio e lo smistamento di merce contraffatta. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina (Roma) hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AIUTO: MI HA MORSO UN LUPO NELLA VILLA DELLO SNACK CLUB E LA MIA FIDANZATA SI È SPAVENTATA! Sullo stesso argomento Roma: scoperto deposito di merce contraffatta in una villetta a Palestrina, tre denunciatiTre persone sono state denunciate dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina nell’ambito di un’indagine che ha portato... Maxi giro del falso scoperto a Palestrina: sequestrati Rolex, Gucci e Louis Vuitton contraffattiCentinaia di capi e orologi falsi delle grandi firme sequestrati dai carabinieri a Palestrina. La merce veniva venduta tramite social e chat. fanpage.it Scoperto centro commerciale del falso nel Napoletano: esposti 25.000 capi, 40 le griffe contraffatteSugli scaffali sono stati trovati ben 25mila capi di abbigliamento e accessori con i marchi falsi di 40 delle più note griffe, accuratamente suddivise per tipologia e brand, come Gucci, Louis Vuitton, ... napoli.repubblica.it