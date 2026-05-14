Scene di ordinaria follia mostra di Giampaolo Nuvolati alla Rosso Tiziano

Da ilpiacenza.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Scene di ordinaria follia" è il titolo della mostra di Giampaolo Nuvolati che dopo la anteprime del 20,21 e 22 maggio, inaugurerà sabato 23 maggio alla Galleria Rosso Tiziano.La mostra sarà visitabile dal mercoledì al sabato dalle ore 15,30 alle 18. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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