Scene di ordinaria follia mostra di Giampaolo Nuvolati alla Rosso Tiziano

"Scene di ordinaria follia" è il titolo della mostra di Giampaolo Nuvolati che dopo la anteprime del 20,21 e 22 maggio, inaugurerà sabato 23 maggio alla Galleria Rosso Tiziano.La mostra sarà visitabile dal mercoledì al sabato dalle ore 15,30 alle 18. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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:Scene di ordinaria follia via Appia Aversa Melito. x.com