Nella sua intervista a Mediaset, l’allenatore ha commentato la finale persa contro l’Inter, sottolineando come due gol siano stati regalati agli avversari. Ha precisato che gli errori commessi hanno influito sull’andamento della partita e ha espresso delusione per le occasioni mancate. Ha anche parlato dei suoi giocatori, sottolineando il loro impegno nonostante il risultato.

di Alberto Petrosilli Sarri analizza la finale persa contro l’Inter: delusione per gli errori e sostegno ai suoi giocatori: le dichiarazioni del toscano. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Le sue parole rilasciate per SportMediaset: ANALISI GARA – «Mah, è chiaro: noi avevamo preparato la partita abbassando il livello della pressione nel primo tempo, perché poi abbiamo notato che la partita di sabato è stata un po’ la ripresa, perdendo quanto a aggressività. Ed è anche difficile tenere un’alta aggressività nel giorno in cui loro iniziano la partita a 100 all’ora.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sarri a Mediaset: «Abbiamo regalato due gol all’Inter, la partita poteva prendere un’altra piega»

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