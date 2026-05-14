Reddito di Studio in Sardegna il governo Meloni impugna la legge | cosa succede ora

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge approvata dalla regione Sardegna riguardante il Reddito di Studio, chiamato Rest. Questa decisione ha creato una tensione tra le istituzioni nazionali e regionali, in particolare con la presidente dell'ente regionale. La questione riguarda la compatibilità della normativa con le competenze statali e le modalità di erogazione del sostegno economico agli studenti. Ora si attende l’eventuale intervento della Corte costituzionale per pronunciarsi sulla validità della legge.

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