Reddito di Studio in Sardegna il governo Meloni impugna la legge | cosa succede ora
Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge approvata dalla regione Sardegna riguardante il Reddito di Studio, chiamato Rest. Questa decisione ha creato una tensione tra le istituzioni nazionali e regionali, in particolare con la presidente dell'ente regionale. La questione riguarda la compatibilità della normativa con le competenze statali e le modalità di erogazione del sostegno economico agli studenti. Ora si attende l’eventuale intervento della Corte costituzionale per pronunciarsi sulla validità della legge.
Il Cdm impugna la legge della Sardegna sul Reddito di studio (Rest), aprendo un fronte di scontro con la presidente Todde. Secondo il governo Meloni la legge invade le competenze dello Stato e viola la Costituzione. Ora la palla passa alla Consulta che dovrà pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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