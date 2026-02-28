Sanremo 2026 la finale | ecco i codici e come votare i cantanti in gara

Nella serata finale di Sanremo 2026 sono ancora in gara 30 cantanti. La serata si svolge con il voto della giuria e del pubblico, che può esprimere le proprie preferenze attraverso i codici di partecipazione. Alla fine della serata sarà annunciato il nome del vincitore del festival.

Si apre la serata finale con tutti e 30 i cantanti ancora in gara. Da qui uscirà il vincitore di Sanremo 2026. Il risultato sarà determinato da un sistema di voto misto che bilancia giuria e pubblico. A pesare sull’esito finale saranno per il 33% la sala Stampa, tv e web, per un altro 33% la giuria delle radio e per il restante 34% il televoto del pubblico da casa, chiamato dunque a incidere in maniera decisiva sulla classifica conclusiva. Per partecipare al televoto si potrà chiamare il numero 894.001 da telefono fisso oppure inviare un sms da cellulare al 475.475.1. Ogni utente potrà esprimere al massimo tre voti. Il costo massimo per ciascun voto è di 51 centesimi. 🔗 Leggi su Open.online

SANREMO 2026: ECCO I CANTANTI IN GARA

