Saponara riapre il sottopasso ferroviario sulla strada provinciale 53
A Saponara è stata riaperta al traffico la strada provinciale 53, dopo che era stata chiusa per lavori sul sottopasso ferroviario. La Città Metropolitana di Messina ha deciso di revocare subito il divieto di transito, permettendo nuovamente il passaggio lungo un’arteria considerata importante per la viabilità locale. La riapertura consente di ripristinare la circolazione sulla strada, che era stata temporaneamente interrotta durante le operazioni di manutenzione sul sottopasso ferroviario.
Torna percorribile un’arteria strategica per il sistema viario di Saponara. La Città Metropolitana di Messina ha disposto la revoca immediata del divieto di transito sulla strada provinciale 53, restituendo la regolare circolazione al territorio dopo la necessaria fase di interruzione.Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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