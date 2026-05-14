Sanremo campo chiuso a Villa Peppina | il collettivo Zaira protesta

A Villa Peppina, il campo giochi è stato chiuso dall'amministrazione senza preavviso ai residenti. La decisione ha suscitato proteste da parte del collettivo Zaira, che ha criticato la mancanza di comunicazioni ufficiali prima della chiusura. La segnalazione del degrado dei giochi nel parco era stata fatta da alcuni residenti, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause che hanno portato alla decisione di chiudere il campo. La questione resta al centro di un dibattito tra cittadini e amministrazione.

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