Sanremo campo chiuso a Villa Peppina | il collettivo Zaira protesta
A Villa Peppina, il campo giochi è stato chiuso dall'amministrazione senza preavviso ai residenti. La decisione ha suscitato proteste da parte del collettivo Zaira, che ha criticato la mancanza di comunicazioni ufficiali prima della chiusura. La segnalazione del degrado dei giochi nel parco era stata fatta da alcuni residenti, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause che hanno portato alla decisione di chiudere il campo. La questione resta al centro di un dibattito tra cittadini e amministrazione.
? Punti chiave Perché l'amministrazione ha chiuso il campo senza avvisare i residenti?. Chi ha segnalato per primo il degrado dei giochi nel parco?. Come intende intervenire il collettivo per riaprire l'area sportiva?. Quali rischi concreti rappresentano le strutture danneggiate per i bambini?.? In Breve Mamme del quartiere Polo Nord segnalano degrado e giochi pericolosi nel parco.. Chiusura improvvisa del campo senza comunicazioni ufficiali da circa dieci giorni.. Collettivo Zaira finanzia con risorse proprie il ripristino delle retine ai canestri.. Proposta di gestione comunitaria per contrastare la scomparsa di spazi sportivi gratuiti..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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