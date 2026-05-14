Sannazzaro recuperato il defibrillatore rubato alla scuola Montanari

I Carabinieri di Sannazzaro hanno recuperato un defibrillatore che era stato rubato dalla scuola Montanari. La polizia ha avviato un'indagine e, grazie a specifici accertamenti, è riuscita a identificare e trovare la persona responsabile del furto. La responsabile è stata poi portata in caserma e il dispositivo è stato restituito all’istituto scolastico. Al momento, non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’autore del furto.

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