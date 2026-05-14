Sannazzaro recuperato il defibrillatore rubato alla scuola Montanari

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Sannazzaro hanno recuperato un defibrillatore che era stato rubato dalla scuola Montanari. La polizia ha avviato un'indagine e, grazie a specifici accertamenti, è riuscita a identificare e trovare la persona responsabile del furto. La responsabile è stata poi portata in caserma e il dispositivo è stato restituito all’istituto scolastico. Al momento, non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’autore del furto.

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? Domande chiave Chi ha rubato il dispositivo salvavita alla scuola Montanari? Come hanno fatto i Carabinieri a individuare la responsabile? Dove si trova ora il defibrillatore sottratto agli studenti? Quando tornerà operativo il presidio medico all'interno dell'istituto??? In Breve Controllo notturno a Mezzana Bigli l'11 maggio identifica la responsabile del furto. Donna già nota alle forze dell'ordine denunciata dai Carabinieri di Sannazzaro. Dispositivo sequestrato in atte . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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