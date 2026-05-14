Sanità scontro sul piano estivo La Cgil | Tagli drastici Ausl replica | Nessun blocco è solo una rimodulazione

Nelle ultime settimane si è acceso un confronto tra le organizzazioni sindacali e l’Ausl Romagna riguardo al piano estivo per la sanità. La Cgil ha commentato che il piano comporta tagli significativi ai servizi, mentre l’Ausl ha risposto chiarendo che si tratta di una semplice rimodulazione e che non ci sono blocchi nelle attività. L’Ausl ha inviato il documento alle rappresentanze sindacali, che hanno espresso preoccupazioni sui possibili effetti sulla qualità dell’assistenza durante la stagione calda.

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L’Ausl Romagna ha inviato alle organizzazioni sindacali il piano delle azioni finalizzate a garantire i livelli assistenziali nel periodo estivo, facendo seguito al Piano triennale del fabbisogno di personale. Il “Piano estate”, a fronte del necessario potenziamento dei servizi sanitari presenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ospedali, scatta il piano estivo dell'Ausl. La Cgil attacca: "Tagli drastici a posti letto e chirurgie"L’Ausl Romagna ha inviato alle organizzazioni sindacali il piano delle azioni finalizzate a garantire i livelli assistenziali nel periodo estivo,... Sanità senza coordinatore da 6 mesi, ma la Circoscrizione 3 respinge le accuseSi riaccende lo scontro politico in Circoscrizione 3 sulla commissione Sanità, rimasta senza coordinatore da circa sei mesi, dopo le dimissioni di Alberto Pilloni avvenute il 12 novembre a seguito di ... torinoggi.it Sanità in Puglia, scontro politico sui conti: Bellomo attacca, Decaro nel mirinoNel suo intervento, Bellomo attacca anche l’ex sindaco di Bari e attuale figura istituzionale di riferimento nel dossier sanitario regionale, Antonio Decaro, definendolo commissario ad acta e ... giornaledipuglia.com