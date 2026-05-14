Samsung TV Plus vola | 100 milioni di utenti e 4.300 canali gratuiti

Samsung TV Plus ha raggiunto i 100 milioni di utenti e offre 4.300 canali gratuiti. Per eliminare l'app dai menu delle Smart TV, si può accedere alle impostazioni e rimuoverla direttamente dal menu delle applicazioni. Il modello FAST, ovvero Free Ad-supported Streaming TV, permette di mantenere alta la fedeltà degli utenti grazie alla vasta scelta di contenuti gratuiti e senza sottoscrizioni. Questi dati sono stati comunicati da Samsung in un comunicato ufficiale.

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? Punti chiave Come si può eliminare definitivamente l'app dai menu della Smart TV?. Perché il modello FAST garantisce una fedeltà degli utenti così alta?. Cosa succede quando si premono i tasti colorati del telecomando?. Come cambia la visione dei canali nazionali con la nuova tecnologia HbbTV?.? In Breve In Italia il servizio conta 2,6 milioni di utenti con 1,9 ore medie mensili.. Il modello FAST garantisce un tasso di retention del 92% dopo tre mesi.. L'aggiornamento tecnologico HbbTV è entrato in vigore il 1° maggio 2026.. Il catalogo include partner come Rakuten TV, Pluto TV e Sony One.. Oltre 100 milioni di utenti attivi mensili hanno utilizzato Samsung TV Plus all’inizio del 2026, segnando una crescita del 25% nelle ore di streaming rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung TV Plus vola: 100 milioni di utenti e 4.300 canali gratuiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Oltre 130 canali in HD e 4K senza abbonamento: la guida completa ai canali gratuitiLa televisione continua a evolversi e siamo abituati a vivere i cambiamenti con nuove esigenze. Ethereum: 182 milioni di utenti, il prezzo sfiora i 2.100$La realtà dei dati on-chain rivela un divario impressionante: la rete di Ethereum conta oltre 182,7 milioni di portafogli attivi, una cifra che...