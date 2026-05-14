Salute in movimento Prevenire camminando nel Parco delle Apuane con Lilt e Club Alpino

Una giornata si è svolta nei boschi delle Apuane, organizzata da un'associazione di volontariato e da un club alpino, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica, la prevenzione e il momento di aggregazione. L’evento ha coinvolto i partecipanti in escursioni a piedi tra i sentieri del parco, offrendo anche informazioni sulla salute e la prevenzione. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone di tutte le età.

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Una giornata tra i boschi delle Apuane per riscoprire il valore del movimento, della prevenzione e dello stare insieme. Martedì 2 giugno torna “La Salute Vien Camminando.”, l’iniziativa promossa dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori provinciale insieme alla sezione di Massa ‘Elso Biagi’ del Club Alpino Italiano con il sostegno del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Dopo le prime due edizioni, ospitate a Massa e Montignoso, l’appuntamento quest’anno farà tappa a Minazzana, nel comune di Seravezza. Lo slogan scelto dagli organizzatori come ricordato dalla direttrice del Parco Donella Consolati, “Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri“, racconta bene lo spirito della manifestazione: trasformare una camminata in un’esperienza di benessere, cultura e condivisione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salute in... movimento. Prevenire camminando nel Parco delle Apuane con Lilt e Club Alpino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Lilt e il Centro per le famiglie insieme per la salute delle donne straniere«Vaccinarsi con il vaccino anti-papilloma virus è fondamentale per prevenire il virus dell'Hpv e le sue conseguenze negative. Alpi Apuane alla ribalta con il festival promosso da Cai e parco regionaleLe Alpi Apuane protagoniste della musica: nel 2026 si terrà la quattordicesima edizione del Festival organizzato dal Cai con il Parco Regionale la... Argomenti più discussi: Salute in... movimento. Prevenire camminando nel Parco delle Apuane con Lilt e Club Alpino; Una montagna di salute 2026: i trekking organizzati dal Cai per il benessere; Torna Una montagna di salute: con il CAI, escursioni in tutta Italia per promuovere benessere e prevenzione; La Salute Viene Camminando...: prevenzione, benessere e spettacolo di teatro canzone tra i sentieri delle Apuane.