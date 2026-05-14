Salute in movimento Prevenire camminando nel Parco delle Apuane con Lilt e Club Alpino
Una giornata si è svolta nei boschi delle Apuane, organizzata da un'associazione di volontariato e da un club alpino, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica, la prevenzione e il momento di aggregazione. L’evento ha coinvolto i partecipanti in escursioni a piedi tra i sentieri del parco, offrendo anche informazioni sulla salute e la prevenzione. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone di tutte le età.
Una giornata tra i boschi delle Apuane per riscoprire il valore del movimento, della prevenzione e dello stare insieme. Martedì 2 giugno torna “La Salute Vien Camminando.”, l’iniziativa promossa dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori provinciale insieme alla sezione di Massa ‘Elso Biagi’ del Club Alpino Italiano con il sostegno del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Dopo le prime due edizioni, ospitate a Massa e Montignoso, l’appuntamento quest’anno farà tappa a Minazzana, nel comune di Seravezza. Lo slogan scelto dagli organizzatori come ricordato dalla direttrice del Parco Donella Consolati, “Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri“, racconta bene lo spirito della manifestazione: trasformare una camminata in un’esperienza di benessere, cultura e condivisione.🔗 Leggi su Lanazione.it
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