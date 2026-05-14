Il Salone del Libro apre le sue porte con l’obiettivo di promuovere la cultura e il settore editoriale. Un rappresentante istituzionale ha dichiarato di sentirsi più a suo agio in questa occasione rispetto ad altre, sottolineando un legame particolare con l’evento. Durante l’inaugurazione si sono svolti incontri con autori, editori e rappresentanti del mondo letterario. La manifestazione prosegue con una serie di appuntamenti dedicati a libri, autori e tematiche di attualità.

“Sarà forse casuale, ma se ben ricordo è la seconda volta che mi trovo al Salone del Libro sentendomi un po’ più a casa qui che altrove. Come per una sorta di asilo culturale che rianima lo spirito e ci trasporta dalla caligine di Roma alla variopinta coloritura di un rito collettivo, partecipato da noi tutti senza avvertire il bisogno di barriere all’ingresso o di inviti all’uscita”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso del suo intervento durante la cerimonia di inaugurazione della 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. “Vorrei aggiungere una cosa nuova, che non dividerà certo a metà la storia del... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salone del Libro al via, Giuli: “Sostegno al settore”

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