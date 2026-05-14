Sal Da Vinci | Basta raccontare Napoli con stereotipi e folklore Napoli non è separata dall’Italia

Da ilnapolista.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante napoletano ha recentemente criticato le rappresentazioni stereotipate della città, sottolineando che Napoli non può essere vista come un insieme di folklore e cliché. La sua opinione arriva in un momento in cui si discute di come le immagini della città vengano spesso semplificate o fraintese, specialmente durante eventi nazionali come l’Eurovision o il Festival di Sanremo, dove il suo nome è tornato a essere al centro dell’attenzione. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni tra chi lavora per cambiare l’immagine della città.

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C’è l’Eurovision e torna Sal Da Vinci discussissimo vincitore del Festival di Sanremo. In tanti sostenevano che all’Eurofestival lo avrebbero preso a pernacchie (non si capisce per quale motivo) e invece il brano del cantante napoletano (“Per sempre sì”) è il più ascoltato su streaming: ottanta milioni di clic. Lo intervistano sia La Stampa sia il Fatto quotidiano. A La Stampa dice: “Respingo l’idea che la cultura partenopea venga ancora raccontata attraverso stereotipi folkloristici e caricaturali. Sembra quasi che noi napoletani siamo tutti pagliacci e casinisti”. “Napoli non è separata dall’Italia, ma ne rappresenta una delle anime più riconoscibili nel mondo, grazie alla poesia, al teatro e alla musica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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