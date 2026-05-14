Sal Da Vinci a Eurovision l'impronta di Amici e di Maria De Filippi su un'esibizione perfetta
Sal Da Vinci ha partecipato a Eurovision, portando sul palco un'esibizione che ha coinvolto anche elementi provenienti dal programma televisivo Amici. La coreografia è stata curata da Marcello Sacchetta, mentre le tracce musicali sono state realizzate da Giuliano Peparini. La performance ha mostrato un allestimento coerente con lo stile di Amici e della produzione di Maria De Filippi, che hanno contribuito a strutturare l'intera esibizione. La presentazione è stata caratterizzata da un allestimento scenico e da un'esecuzione musicale coordinata.
La coreografia di Marcello Sacchetta, le tracce di Giuliano Peparini: la dirompente esibizione di Sal Da Vinci a Eurovision rievoca molto lo stile di Amici e dimostra come De Filippi abbia plasmato l'immaginario televisivo investendo su talenti che hanno creato un universo artistico molto riconoscibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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