Sal Da Vinci a Eurovision l'impronta di Amici e di Maria De Filippi su un'esibizione perfetta

Sal Da Vinci ha partecipato a Eurovision, portando sul palco un'esibizione che ha coinvolto anche elementi provenienti dal programma televisivo Amici. La coreografia è stata curata da Marcello Sacchetta, mentre le tracce musicali sono state realizzate da Giuliano Peparini. La performance ha mostrato un allestimento coerente con lo stile di Amici e della produzione di Maria De Filippi, che hanno contribuito a strutturare l'intera esibizione. La presentazione è stata caratterizzata da un allestimento scenico e da un'esecuzione musicale coordinata.

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