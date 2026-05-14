Ryder Portraits è il progetto editoriale di Stella McCartney dedicato a donne che condividono i valori della maison

Ryder Portraits è un progetto editoriale ideato da Stella McCartney che mette in evidenza donne impegnate in ambiti legati alla sostenibilità e all’etica. La realtà si concentra su figure femminili che condividono valori come la responsabilità sociale, il rispetto ambientale e l’innovazione etica, riflettendo gli ideali della maison. Non si tratta di un’iniziativa promozionale, ma di una serie di ritratti e storie che esprimono l’impegno in questi settori. Il progetto si rivolge a un pubblico interessato a tematiche sociali e ambientali.

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La designer continua a valorizzare figure femminili capaci di usare la propria visibilità come strumento di consapevolezza culturale tra consapevolezza sociale, rispetto per l’ambiente e innovazione etica. Protagonista del nuovo capitolo è Helen Mirren (80 anni), ritratta da Mary McCartney insieme alla borsa Ryder, accessorio simbolo della visione luxury cruelty-free del brand. La campagna si inserisce nel racconto della collezione PE 2026, presentata con un opening affidato proprio alla voce di Mirren sulle note di Come Together dei The Beatles. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ryder Portraits è il progetto editoriale di Stella McCartney dedicato a donne che condividono i valori della maison ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Stella Mccartney Tracolla ‘stella Ryder’ Piccola: Test Pr… Leggi anche: Stella Mccartney Sabot ‘backless Ryder’: Test Pratico