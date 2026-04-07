Un test pratico riguarda la scarpa Stella McCartney Sabot ‘Backless Ryder’. L’articolo include un avviso di trasparenza che segnala la presenza di link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi effettua gli acquisti tramite quei link.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tessuto effetto pelle e foderatura Teddy: un mix di stile e morbidezza. L’analisi dei materiali della Stella McCartney Sabot ‘Backless Ryder’ rivela una scelta progettuale orientata a un contrasto netto, sia tattile che visivo. La tomaia è realizzata in un tessuto effetto pelle che conferisce alla scarpa un aspetto strutturato e moderno. Questo materiale permette di mantenere una linea pulita e definita, tipica del design audace del brand, pur evitando l’uso di pelli animali, in linea con la filosofia etica di Stella McCartney. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stella Mccartney Sabot ‘backless Ryder’: Test Pratico

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