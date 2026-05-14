rugby giovanile ravenna under 16 uno storico traguardo

A Ravenna, il settore del rugby giovanile ha raggiunto un traguardo storico con la squadra Under 16. La tradizione rugbistica locale, radicata nel tempo, si mantiene viva nonostante l'assenza di vittorie ai campionati scudettati. Negli ultimi anni, il rugby ha visto una crescita di interesse nel Paese, confermando la popolarità dello sport anche tra i giovani.

Il rugby sta diventando uno degli sport più popolari del Paese, dopo le imprese azzurre al Sei Nazioni, ma a Ravenna la tradizione rugbistica è di lunga data, pur senza aver mai raggiunto vette scudettate ma la passione non è mai mancata. E da qualche anno il gruppo dirigente sta lavorando molto bene, il Ravenna Rugby Fc fa parte della Franchigia Romagna che riunisce i maggiori talenti del territorio, mantenendo comunque la presenza nelle singole realtà. Una visione più ampia per il bene di tutti, senza egoismi o individualismi, sempre dannosi. E la società del presidente Mario Battaglia, recentemente si è tolta una grandissima soddisfazione, figlia di un lavoro accurato e certosino: la vittoria nel girone regionale del campionato Under16, per la prima volta nella storia del rugby ravennate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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