Rubano un suv di lusso e si schiantano contro un guard rail | arrestato 22enne caccia ai complici

Nella notte, tre uomini hanno fatto irruzione in un garage di via Manzoni a Posillipo, portando via un suv di lusso. Poco dopo, il veicolo è stato trovato incidentato contro un guard rail. Un giovane di 22 anni è stato arrestato, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di identificare eventuali complici coinvolti nell’episodio. La scena si è svolta in breve tempo, lasciando poche tracce dell’accaduto.

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Tre uomini, nel corso della notte, hanno assaltato un garage di via Manzoni a Posillipo e in pochi istanti hanno rubato un suv di lusso. Tuttavia, il gps installato sul veicolo ha trasmesso la posizione ai carabinieri che l'hanno intercettato in via Santa Maria a Cubito.Alla vista dei militari, i.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Si schianta contro il guard rail: grave motociclista Leggi anche: Lucca: auto si schianta nella notte contro guard rail. Conducente incastrato fra le lamiere Argomenti più discussi: Furto lampo di un suv in pieno giorno: fuga con l'auto di lusso in 114 secondi, la tecnica dei ladri; Furti di Rolex ad anziani e disabili: arrestati; Con i soldi per i bambini oncologici del Regina Margherita pagavano auto e cene di lusso. Nei guai un'associazione di Vercelli. Lusso francese, produzione italiana! ???? La Nuova #DSN7 arriva da Melfi: SUV premium su piattaforma STLA Medium, fino a 740km di autonomia e versioni fino a 375CV. Tutti i dettagli qui: fullstackgarage.it/nuova-ds-n7-te… #DSAutomobiles #Stellantis x.com Giugliano: rubano un SUV di lusso, speronano i Carabinieri e si danno alla fuga. In manette un 22enneGIUGLIANO – La notte corre veloce tra Napoli e Giugliano in Campania. Le strade sono quasi deserte quando tre uomini entrano in azione. Sono le 3 di notte, puntano un garage di Via Manzoni a Posillipo ... cronacaflegrea.it