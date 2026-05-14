Rubano un suv di lusso e si schiantano contro un guard rail | arrestato 22enne caccia ai complici
Nella notte, tre uomini hanno fatto irruzione in un garage di via Manzoni a Posillipo, portando via un suv di lusso. Poco dopo, il veicolo è stato trovato incidentato contro un guard rail. Un giovane di 22 anni è stato arrestato, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di identificare eventuali complici coinvolti nell’episodio. La scena si è svolta in breve tempo, lasciando poche tracce dell’accaduto.
Tre uomini, nel corso della notte, hanno assaltato un garage di via Manzoni a Posillipo e in pochi istanti hanno rubato un suv di lusso. Tuttavia, il gps installato sul veicolo ha trasmesso la posizione ai carabinieri che l'hanno intercettato in via Santa Maria a Cubito.Alla vista dei militari, i.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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