Malen è ufficialmente un giocatore della Roma | scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio!

Donyell Malen è diventato un giocatore della Roma, dopo che il riscatto dall’Aston Villa è stato attivato. L’operazione è stata possibile grazie alla sconfitta della Lazio in una recente partita. L’accordo tra le parti è stato formalizzato e il trasferimento è ora definitivo. Malen passa così dal campionato inglese a quello italiano, entrando a far parte della rosa giallorossa.

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